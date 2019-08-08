Генератор мемов закрыл доступ к картинке, оскорбляющей российский госсимвол

Администраторы портала risovach.ru ограничили доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Как заявили представители Роскомнадзора, противоправный контент был удален после вмешательства Генпрокуратуры.
«В адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры о принятии мер по удалению с портала risovach противоправного контента, — говорится в сообщении РКН. — В адрес администраторов интернет-ресурса Роскомнадзором было направлено соответствующее уведомление». После этого администрация ресурса исполнила требование надзорных органов, отметили в РКН.
Это уже не первый случай удаления с популярного портала, генерирующего интернет-мемы, противоправного контента. В конце июля с сайта была удалена еще одна страница, также оскорбляющая российский флаг. При этом risovach стал не первым ресурсом, удаляющим контент после вступления в силу закона об оскорблении государственной символики. Ранее аналогичные решения Роскомнадзора вынуждены были исполнить администраторы соцсетей Facebook и Instagram, напоминает «