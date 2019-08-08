Генератор мемов закрыл доступ к картинке, оскорбляющей российский госсимвол

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион
Закон об оскорблении государственных символов России вступил в силу весной этого годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Администраторы портала risovach.ru ограничили доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Как заявили представители Роскомнадзора, противоправный контент был удален после вмешательства Генпрокуратуры.

«В адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры о принятии мер по удалению с портала risovach противоправного контента, — говорится в сообщении РКН. — В адрес администраторов интернет-ресурса Роскомнадзором было направлено соответствующее уведомление». После этого администрация ресурса исполнила требование надзорных органов, отметили в РКН.

Это уже не первый случай удаления с популярного портала, генерирующего интернет-мемы, противоправного контента. В конце июля с сайта была удалена еще одна страница, также оскорбляющая российский флаг. При этом risovach стал не первым ресурсом, удаляющим контент после вступления в силу закона об оскорблении государственной символики. Ранее аналогичные решения Роскомнадзора вынуждены были исполнить администраторы соцсетей Facebook и Instagram, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
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