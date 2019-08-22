Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина достигли предварительной договоренности об обмене 33 удерживаемых в России украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова сейчас находится в Москве.
В списках на обмен, которые согласовываются Москвой и Киевом, отсутствует фамилия главного редактора украинского корпункта РИА «Новости» Кирилла Вышинского, которого в Киеве судят за госизмену. Его освобождение будет обсуждаться отдельно, передает РБК со ссылкой на источники.
Предполагается, что обмен будет происходить 28—29 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бывшего бойца «Беркута» Александра Саттарова.
Как писало «URA.RU», тема передачи удерживаемых лиц из России на Украину и обратно обсуждалась ранее в ходе общения президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в обменные списки попадут украинские моряки, задержанные осенью прошлого года после инцидента в Керченском проливе.