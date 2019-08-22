Стало известно, о чем говорили Путин и Макрон

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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Путин и Макрон обсудили войну на УкраинеФото: официальный сайт президента России kremlin.ru
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Война на Украине

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи обсуждали конфликт на востоке Украины, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами. Об этом в ходе ежедневного конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся обмен мнениями по проблемам урегулирования на юго-востоке Украины, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — заявил Песков. Он также уточнил, что в российско-украинских отношениях есть определенные подвижки.

Президенты двух стран не поднимали тему освобождения украинского сценариста и писателя Олега Сенцова, который был осужден в 2015 году в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, пишет РАПСИ. Также лидеры не упоминали главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого арестовали на Украине по обвинению в государственной измене.

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