Стало известно, о чем говорили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи обсуждали конфликт на востоке Украины, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами. Об этом в ходе ежедневного конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся обмен мнениями по проблемам урегулирования на юго-востоке Украины, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — заявил Песков. Он также уточнил, что в российско-украинских отношениях есть определенные подвижки.
Президенты двух стран не поднимали тему освобождения украинского сценариста и писателя Олега Сенцова, который был осужден в 2015 году в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, пишет