Раскрыты сроки возвращения украинских моряков на родину

Обмен арестованными моряками состоится до начала осени (архивное фото) Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

До конца августа между Россией и Украиной состоится обмен задержанными и осужденными гражданами двух стран. Список лиц, среди которых будут задержанные в Керченском проливе украинские моряки, еще уточняется.

«Обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца августа», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Информацию о запуске процесса обмена анонимно подтвердил украинский дипломат.

Пока не ясно, состоится ли передача Украине осужденного на 20 лет за терроризм режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в ямальской колонии. Однако ранее сообщалось, что Киеву могут выдать пятерых заключенных, один из которых — Владимир Балух — проходил по тому же делу, что и Сенцов.

Также пока не известно, кого в обмен России выдаст Украина. По информации «Коммерсанта», одним из освобожденных может оказаться бывший главред РИА «Новости—Украина» Кирилл Вышинский, которого арестовали в мае 2018 года по обвинению в госизмене.

Источник издания указал, что принципиальная договоренность по обмену была достигнута во время первого телефонного разговора президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина 11 июля.

22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ были арестованы в 2018 году во время следования из Одессы в Мариуполь. Ранее адвокат моряков Николай Полозов заявлял, что его клиентов могут отпустить на родину до октября, напоминает RT.