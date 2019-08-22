Эксперт рассказал, почему россияне покупают еду в кредит

Россияне с кредитными картами стали активнее покупать в долг из-за своей бедности. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Когда вы получаете недостаточно денег, чтобы прожить до следующей получки, вы вынуждены брать кредит на еду», — рассказал эксперт
Делягин не разделяет мнение специалистов, которые полагают, что покупка еды по кредиткам финансово выгодна, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, скидки и повышенный кэшбек. «Если бы у людей не было потребности брать кредиты на еду, то не было конкуренции в банковской системе, чтобы люди брали кредит на еду именно в их банке, а не в соседнем», — заметил экономист.
Как писало ранее «URA.RU», россияне стали чаще покупать еду по кредитным картам. Всего доля продуктов в магазинах, оплаченных картами рассрочки, составила 14% от общего числа товаров. Отчет был составлен по итогам первого полугодия 2019 года.