Названы самые опасные для водителей российские города

В список городов повышенной опасности для автомобилистов среди прочих попал Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В список наиболее опасных для автомобилистов городов вошли Темрюк, Челябинск и Липецк. К такому выводу пришли специалисты компании «Согласие», посчитав количество «тоталей» — аварий с полным уничтожением автомобиля.

Наибольшее число таких аварий произошло в городе Темрюк Краснодарского края, где случаи уничтожения автомобиля фиксируются в 2,5 раза чаще, чем в целом по стране. Также к городам повышенной опасности страховщики отнесли Челябинск, Липецк и Воронеж, где автомобили разбиваются в 1,8-1,9 раза чаще остальных, передает «Агентство страховых новостей».

Также в десятку наиболее опасных городов вошли Иркутск и Новосибирск, где «тотальная» аварийность фиксируется в 1,5 раза чаще, а также Ростов-на-Дону и Ставрополь. В Тюмени, Рязани и Ульяновске случаев автокаско с «тоталем» вдвое меньше, чем в среднем по России. Также невысокая аварийность замечена в Ярославле, Калининграде, Пскове и Оренбурге.

В апреле Госавтоинспекция составила свой рейтинг опасности регионов для водителей. Как писало «URA.RU», ведомство, основываясь на данных о количестве погибших в ДТП, пришло к выводу, что самым опасным субъектом РФ в плане вождения является Челябинская область.