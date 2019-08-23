Рейс «Уральских авиалиний» задерживается на шесть часов

Причиной задержки рейса назвали изменение времени вылета по решению компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вылет рейса «Уральских авиалиний» U6-271 из Москвы (Домодедово) в Екатеринбург задержан на шесть часов. В чем конкретная причина задержки самолета, пока неизвестно.

«Самолет должен был отправиться в 23:45 по московскому времени. Вылет переносился трижды без объяснения причин. Сейчас на часах 5:30, регистрация так и не началась. Скоро по закону нам должны будут предоставить гостиницу», — рассказал агентству «URA.RU» один из пассажиров.

В справочной службе аэропорта Домодедово «URA.RU» подтвердили, что вылет самолета запланирован на 5:30 по московскому времени. Причиной задержки самолета в справочной службе назвали изменение времени вылета по решению компании.

Получить оперативный комментарий «Уральских авиалиний» не удалось. На звонок корреспондента в пресс-службе перевозчика не ответили.