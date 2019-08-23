Энергетики и приставы помогли потребителям узнать о долгах

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Предполагается, что акция «Узнай о своих долгах» станет постояннойФото: пресс-служба «Восток»

Энергосбытовая компания «Восток» и региональные управления ФССП по Тюменской и Курганской областям запустили совместную акцию «Узнай о своих долгах». Жителям Тюменской и Курганской областей помогли узнать о задолженности.

В центрах обслуживания клиентов ЭК «Восток» в Тюмени и Кургане сотрудники УФССП предоставляли информацию о статусе исполнительного производства не только по долгам за ЖКХ, но и налогам, алиментам, взносам, рассказали в пресс-службе ЭК «Восток».

Кроме того, приставы учили желающих пользоваться электронными ресурсами — «Банком данных исполнительных производств» и «Личным кабинетом стороны исполнительного производства». Предполагается, что эта акция станет постоянной.

«Мало знать о своих долгах, их нужно оплачивать. Компания использует все законные методы воздействия на должников», — напомнили в ЭК «Восток».

Энергетики отмечают, что наиболее эффективный метод взыскания долгов сегодня — система отсуживания задолженности в приказном порядке. Поставщик услуг обращается с заявлением на должника в суд, где выдается судебный приказ, документ может быть направлен как работодателю, так и в банки для списания долгов с банковской карты неплательщика. Кроме того, неплательщики рискуют лишиться имущества, возможности выехать за пределы Российской Федерации, должников могут ограничить в энергоснабжении.

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