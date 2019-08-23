Политолог: Трамп будет пытаться встретиться с Путиным, чтобы заключить новый ракетный договор

Президент США Дональд Трамп будет пытаться встретиться с Владимиром Путиным после заявления российского лидера о необходимости подготовить «симметичный ответ» на испытание американской ракеты. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.
«Не исключаю, что в ближайшее время Трамп поручит Госдепу готовить встречу с Путиным. Ему бы хотелось договориться с Россией в преддверии старта предвыборной кампании, все-таки осенью 2020 года ему нужно переизбираться на новый срок. Предполагаю, что американскому президенту хотелось бы достичь каких-то договоренностей с руководством РФ (возможно, заключить новый ракетный договор), чтобы показать себя избирателям как „миротворца“. Встреча лидеров двух стран может состояться уже до конца этого года. Россия также была бы заинтересована в урегулировании отношений с США в военной сфере, однако тут все будет зависеть от того, насколько интересными будут предложения, которые Трамп может сделать Путину», — полагает эксперт.
Ранее Владимир Путин поручил российскому МИДу проанализировать уровень угрозы в связи с проведенными США испытаниями крылатой ракеты и принять ответные меры. Соответствующее заявление Путина было распространено после совещания с членами Совета безопасности, посвященного прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению военных экспертов, меры, предпринятые Россией и США в последнее время, могут являться признаками готовности руководства двух стран к началу новой «холодной войны».