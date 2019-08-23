Путин высказался о гонке вооружений с США

Владимир Путин заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам втягивать ее в гонку вооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия не позволит США втянуть себя в новую масштабную гонку вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное, седьмое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии», — заявил глава государства, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

Таким образом президент прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает нормы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), также при запуске использовалась запрещенная соглашением пусковая установка МК-41.

Ранее и.о.постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что после того, как США целенаправленно денонсировали ДРСМД, в зоне риска оказывается еще одно важное международное соглашение — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, ДСНВ). Дипломат напомнил, что очередной период для продления СНВ-3 истекает в 2021 году. В случае, если этот договор также не будет продлен и прекратит свое действие, в мире может вновь начаться полномасштабная гонка вооружений, полагает Полянский.