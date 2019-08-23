Заявление президента России Владимира Путина о намерении принять ответные меры после испытаний крылатых ракет США может являться признаком начала новой «холодной войны». Об этом «URA.RU» заявил военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.
«Глава нашего государства в своем специальном заявлении все очень правильно изложил, ситуация в мире в связи с последними действиями США и других стран Запада стремительно обостряется, есть риск новой многолетней „холодной войны“. В политическом плане эта самая „холодная война“ идет уже пять лет, а вот теперь она будет развиваться и в военном отношении. Путин правильно рассуждает, он своим заявлением указал на абсолютную неадекватность американского лидера Дональда Трампа и его команды, которые семимильными шагами приближают ядерную войну», — рассказал он в беседе с корреспондентом агентства.
Ранее Владимир Путин поручил российскому МИДу проанализировать уровень угрозы в связи с проведенными США испытаниями крылатой ракеты и принять ответные меры. Соответствующее заявление Путина было распространено после совещания с членами Совета безопасности, посвященного прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Путин также подчеркнул, что Россия «не хочет и не будет втягиваться в затратную для экономики гонку вооружений», но безопасность страны будет обеспечиваться.