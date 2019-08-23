У Дмитрия Гудкова и Алексея Навального разные политические «игры», предполагает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коптеевский суд Москвы продлил арест незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова за призывы участвовать в несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. За несколько часов до этого блогера Алексея Навального, который отбывал 30 суток ареста по аналогичному обвинению, освободили из спецприемника.

Суд назначил Гудкову, который находится под арестом на 30 суток за призывы участвовать в несогласованной акции 14 июля, дополнительно 10 суток лишения свободы, передает «МБХ медиа». Ему вменили организацию митинга 27 июля без подачи соответствующего уведомления в мэрию. По аналогичной статье наказание в данный момент отбывает политик Илья Яшин.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, арестованный за призывы к акции 27 июля, сегодня утром был освобожден из спецприемника. Симоновский суд Москвы накануне не стал продлевать его арест из-за госпитализации во время отбывания наказания. Блогер поблагодарил тех, кто его поддерживал и «имел смелость» выходить на акции протеста.

По мнению политолога Константина Калачева, у Навального и Гудкова могут быть разные «политические игры». «Нет общей игры, в которую играют протестные лидеры. У Навального своя [игра], у Гудкова своя. В какую игру будет играть Навальный, мы с вами не знаем. <…> Вполне возможно, что в результате „умного“ голосования изберутся люди, которые для власти понятны», — отметил он в разговоре с «URA.RU».

Навальный является автором проекта «Умное голосование», участникам которого 8 сентября предложат голосовать за кандидатов, которых поддерживает ФБК. Критикуя проект, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский предполагал, что персональные данные сторонников Навального, которые им необходимо оставить при регистрации на сайте «Умного голосования», могут попасть к ФСБ.