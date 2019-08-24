США намерены открыть консульство в Гренландии

Америка хочет иметь своих дипломатов в Арктике Фото: unsplash/

Вашингтон намерен открыть американское консульство в Грендандии, которую ранее намеревался купить президент США Дональд Трамп. Это стало известно из письма американского Госдепартамента к конгрессу.

«Администрация Трампа планирует открыть консульство в Гренландии из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой территории», — сообщается в статье американского издания Time со ссылкой на копию письма. Такими мерами Америка планирует реализовать более план по увеличению присутствия США в Арктике, уточняет агентство Nation News.

Ранее Трамп выразил желание купить Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Таким образом Америка могла бы расширить военное присутствие в Арктике. За остров администрация Трампа, по некоторым данным, хотела предложить порядка 600 млн долларов в год, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». Примерно в такую сумму Дании обходится содержание автономии.