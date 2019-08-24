23 августа 2019
22 августа 2019

Власти придумали, как удержать увольняющихся хирургов на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, медицина, врач, больница
Нагрузка на врачей может снизиться благодаря специалистам из других городовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижний Тагил (Свердловская область), который может остаться без хирургов, хотят привлечь специалистов из других городов. Таким образом власти региона хотят спасти ситуацию во втором по величине города области, снизив нагрузку на работающих врачей.

«Ситуация [с увольнением врачей из больницы №1 и планами уйти хирургов из больницы №4] должна быть восстановлена за счет приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн», — приводит ТАСС слова председателя комитета по соцполитике Заксобрания региона Вячеслава Погудина. По его мнению, хирургам придется работать вахтовым методом.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле все хирурги городской больницы № 1 (Демидовская) написали заявления об увольнении. Намерены уволиться также и специалисты из четвертой больницы.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...