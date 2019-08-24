Власти придумали, как удержать увольняющихся хирургов на Урале

В Нижний Тагил (Свердловская область), который может остаться без хирургов, хотят привлечь специалистов из других городов. Таким образом власти региона хотят спасти ситуацию во втором по величине города области, снизив нагрузку на работающих врачей.
«Ситуация [с увольнением врачей из больницы №1 и планами уйти хирургов из больницы №4] должна быть восстановлена за счет приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн», — приводит ТАСС слова председателя комитета по соцполитике Заксобрания региона Вячеслава Погудина. По его мнению, хирургам придется работать вахтовым методом.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле все хирурги городской больницы № 1 (Демидовская) написали заявления об увольнении. Намерены уволиться также и специалисты из четвертой больницы.