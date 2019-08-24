Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Судовладелец отказался от Севморпути, чтобы сохранить экологию Арктики Фото: media.gazprom-neft.ru

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Родольф Сааде, владелец CGA CGM, объявил, что больше не пойдет по Севморпути. Компания делает выбор в пользу защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия», — говорится в сообщении. Такое решение было принято несмотря на «основное конкурентное преимущество», которое имеют судоходные компании, использующие этот путь.

Такое заявление Сааде сделал на встрече лидера Франции Эммануэля Макрона с бизнесменами в Елисейском дворце. На этой встрече Макрон сделал резонансное заявление. По его словам, капитализм «деградировал и сошел с ума», а международную систему необходимо пересмотреть, уточняет деловой издание «ВЗГЛЯД».

Проект Северного морского пути активно реализуется в России. С 2019 по 2024 год на него потратят порядка 735 млрд рублей. В Севморпуть включен в том числе Северный широтный ход (железнодорожная магистраль на Ямале) протяженностью 707 километров, которая обойдется в 235,9 млрд рублей.