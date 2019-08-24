Пушков напомнил о роли Украины в отношениях России и Европы

Алексей Пушков пояснил, чего стоят интересы Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создать европейское пространство от Лиссабона до Владивостока не учитывает интересы Украины. С таким заявлением выступил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе, он меньше всего думает об Украине», — написал Пушков. По его словам, в данном случае украинская сторона может лишь играть роль «плацдарма для давления на Россию»: «За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать неспособна».

Ранее Макрон сказал, что верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока». Свое заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что осуществить задумку Макрона возможно только при условии, если «над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как это было сто лет назад», пишут argumenti.ru.