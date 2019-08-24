Онищенко назвал три причины бума ожирения в России

Геннадий Онищенко считает, что россиянам следует больше двигаться и правильно питания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал причины роста количества людей, страдающих от ожирения. По сообщению Минздрава РФ, с 2013 года число россиян с избыточным весом увеличилось с 1,4 до двух миллионов человек.

«На ожирение влияет комплекс факторов: отсутствие режима питания, потребление множества углеводов, особенно в среде небогатого населения, малоподвижность. Каждый из факторов усиливает влияние других», — рассказал Онищенко в интервью «URA.RU».

Говоря о том, что Алтайский край, Курганская и Тюменская области стали лидерами по количеству зафиксированного ожирения на 100 тысяч человек, Онищенко отметил, что особых причин в первенстве этих регионов не видит. «Думаю, что это просто статистическая особенность, которую заметили, но не объяснили», — заключил экс-глава Роспотребнадзора.

«У молодежи и людей среднего возраста есть отдельная проблема — фастфуд. Они могут есть между делом, почти всегда», — добавил Онищенко.