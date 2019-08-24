Священник из Екатеринбурга проклял авиакомпанию «Победа»

Настоятель екатеринбургского храма во имя Державной иконы Божией Матери игумен Вениамин (Виталий Райников) проклял авиакомпанию «Победа», которая из-за нарушения габаритов ручной клади не пустила на рейс женщину, торопившуюся на похороны родственника. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
«„Победа“, компания садистов, будьте вы прокляты», — говорится в сообщении. На момент публикации комментарий Екатеринбургской епархии «URA.RU» получить не удалось.
Авиакомпания «Победа» 21 августа не пустила на рейс женщину, которая должна была лететь из московского аэропорта «Внуково» в Чебоксары на похороны родственника. Причиной стало превышение габаритов ручной клади. Роспотребнадзор по городу Москве возбудил дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Сейчас ведомство выясняет, уведомлял ли перевозчик пассажирку о норме провоза ручной клади.