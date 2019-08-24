Югорчане отправились в Крым за деньгами от Росмолодежи

При поддержке Росмолодежи югорчане смогут реализовать свои проекты в разных сферах Фото: паблик «Таврида-АРТ» во «ВКонтакте»

Члены делегации молодых деятелей культуры из ХМАО претендуют на получение грантов от Росмолодежи на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который проходит в Крыму. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей Югры.

«На фестиваль при поддержке правительства ХМАО были отправлены 15 человек, несколько из них принимают участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в депсвязей. В пресс-службе «Тавриды-АРТ» журналисту агентства сообщили, что общий фонд составляет 80 млн рублей. А итоги конкурса будут подведены 25 августа.

Одним из претендентов является Артур Юнусов из Ханты-Мансийска. Он при финансовой поддержке «Росмолодежи» хочет провести масштабный этно-форум в Югре. «Концепция фестиваля будет строиться на новом прочтении традиций народного искусства с помощью брендинга и фолькдизайна. В его рамках будут представлены персональные выставки художников, работать арт-резиденции и лектории», — сообщил корреспонденту «URA.RU» Юнусов.

Ранее агентство сообщало о том, что под Судаком в районе бухты Капсель проходит масштабный фестиваль «Таврида-арт», где собрались деятели культуры со всей страны. Председателем оргкомитета форума является первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ради общения с участниками конкурса и выступлений приезжают знаменитые гости — режиссер Никита Михалков, руководитель творческого объединения «АМиК» Александр Масляков, музыкант Юрий Башмет, группировка «Ленинград» вместе со своим фронтменом Сергеем Шнуровым.