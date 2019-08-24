«Победа» объяснила, почему не пустила на рейс женщину с ручной кладью

«Досадить» пассажирку без задержки рейса было невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания «Победа» объяснила, что 21 августа не пустила на рейс Москва-Чебоксары женщину, так как пассажирка опоздала на посадку, а ее ручная кладь превышала допустимые габариты. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте перевозчика.

«Женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты, пришла на посадку в 19:18 МСК. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15 МСК», — говорится в заявлении. Отмечается, что в 19:23, когда автобус с пассажирами отправлен к самолету, женщина согласилась выполнить правила перевозчика. Однако «досадить» пассажирку без задержки рейса уже было невозможно. Также, по словам авиакомпании, информация о том, что женщина должна была лететь на похороны родственника, оказалась ложной.

Роспотребнадзор по городу Москве возбудил дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Сейчас ведомство выясняет, уведомлял ли перевозчик пассажирку о норме провоза ручной клади. А уральский священник назвал «Победу» «компанией садистов» и проклял ее на своей странице в соцсети. В свою очередь представитель Русской православной церкви заявил, что РПЦ не приветствует использование священниками подобной лексики, и призвал проверить подлинность страницы священнослужителя.