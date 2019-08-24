В РПЦ оценили проклятия уральского священника в адрес «Победы»

Представитель РПЦ отметил, что необходимо проверить, действительно ли страница в соцсети принадлежит игумену Вениамину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) не приветствует использование священниками лексики, которую применил в посте на Facebook настоятель екатеринбургского храма во имя Державной иконы Божией Матери игумен Вениамин (Виталий Райников), проклявший авиакомпанию «Победа». Об этом в беседе с «URA.RU» заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Как правило, священнослужители Русской православной церкви подобного рода лексику не используют. Мы не только не приветствуем это, нам неизвестно, чтобы наши священники использовали такую лексику», — объяснил он. Также представитель РПЦ отметил, что необходимо проверить, действительно ли страница, на которой было опубликовано проклятье, принадлежит игумену Вениамину. На момент публикации «URA.RU» не удалось связаться со священнослужителем.

Екатеринбургский священник назвал авиакомпанию «Победа» «компанией садистов» и проклял ее на своей странице в соцсети. Причиной стал инцидент, произошедший 21 августа. Перевозчик не пустил на рейс женщину, которая должна была вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Чебоксары на похороны родственника. Авиакомпания отказала ей в полете из-за превышения габаритов ручной клади. Роспотребнадзор по городу Москве возбудил дело. Сейчас ведомство выясняет, уведомлял ли перевозчик пассажирку о норме провоза ручной клади.