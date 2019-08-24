На праздновании Дня российского триколора собрались более 100 тысяч человек. Фото: организаторы концерта-митинга в Москве

Празднование Дня государственного флага России в этом году может сравниться с шествиями «Бессмертного полка». Об этом в разговоре c «URA.RU» заявил главный врач московской больницы №71 Александр Мясников. По его мнению, массовые гулянья в День празднования российского триколора могут стать традицией.

24 августа на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, на котором собрались более 110 тысяч человек. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Натан, Григорий Лепс, Валерия и другие. На проспекте также состоялся флешмоб, попавший в Книгу рекордов России: более тысячи человек растянули полотно, составленное из флагов российских регионов и городов. Размер полотна составил 2500 квадратных метров.

На концерте-митинге в Москве выступили многие известные российские артисты Фото: организаторы концерта-митинга в Москве

Широкие гулянья на проспекте Сахарова аналогичны выходу тысяч человек на шествия «Бессмертного полка», отметил Мясников. «Идея последнего — война коснулась каждого, и каждый сопричастен. Тут так же. Флаг — это то, за что умирают, то, что объединяет каждого», — пояснил главврач.

По мнению собеседника агентства, массовый выход людей на мероприятие — это проявление патриотических чувств, которые многие скрывают. «Сегодня известные люди, в том числе артисты и журналисты, стесняются того, что они патриоты, боятся высказать то, что они за президента, за флаг, за Россию. Если я что-то патриотическое публикую в интернете, тут же 70% критики в комментариях. И я чувствую, что стою в одиночку против массы. Но этот 100-тысячный митинг показывает, что масса за нами», — отметил Мясников. Он подчеркнул, что такое широкое празднование Дня флага России может стать началом большой традиции.

Перед собравшимися спела Кристина Орбакайте Фото: организаторы концерта-митинга в Москве

На московском митинге-концерте выступил также пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с 226 пассажирами на кукурузном поле в Подмосковье. Он рассказал собравшимся о своем героическом поступке. «Если бы мы в какой-то миг почувствовали страх и поддались ему, то подобное совершить было бы намного сложнее. В жизни бывают такие моменты, когда кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля человека», — подчеркнул пилот.

День национального флага в России отмечается 22 августа, однако широкие гулянья перенесли на выходные дни. Праздник был установлен указом президента РФ в 1994 году.

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