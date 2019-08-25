Сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал всемирно известному каллиграфу и уличному художнику Покрасу Лампасу отказаться от идеи восстановить крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Православный режиссер призвал художника поберечь свое здоровье.
«Искренне хочется посоветовать этому „художнику“ не искушать бога и оставить эту гнусную затею, ибо вразумление божие и человеческое может быть очень серьезным», — передает «URA.RU» комментарий Алиева пресс-служба «Первого Международного Позитивного Портала».
«Я дал юристам задание подготовить заявление, ибо с точки зрения закона РФ это надругательство над символом православной веры и оскорбление чувств верующих всех христианских конфессий», — заявил он. Если Лампас все же приедет в Екатеринбург, Алиев готов «предпринять определенные меры», о которых режиссер планирует сообщить в день предполагаемого прилета каллиграфа.
Крест с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича появился на площади Первой пятилетки 7 июля. Однако 19 июля на место приехали коммунальщики и залили гудроном обе стороны «поперечной балки» креста. После сообщений СМИ дорожные работы были приостановлены.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал восстановить рисунок, а Лампас, узнав о порче своей работы, высказал крайнее негодование. На своей странице в Instagram он сообщил, что вернется в Екатеринбург восстанавливать произведение искусства 26 августа.