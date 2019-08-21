Стало известно, кто стоит за скандалом с чиновницей, назвавшей иркутчан «быдлом» и «бичами»

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Клипарт. Страница Ирины Алашкевич в VK. Екатеринбург, алашкевич ирина
Скандал вокруг Ирины Алашкевич мог стать частью интриг в руководстве Иркутской областиФото: страница Ирины Алашкевич во «ВКонтакте»

Скандал вокруг оскорбительного высказывания главы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич в адрес пострадавших от паводка жителей Тулуна может быть связан с интригами в региональном правительстве. Об этом «URA.RU» сообщил источник в областном кабмине.

«Эта история — следствие интриг в окружении иркутского губернатора Сергея Левченко. В его команде есть две группы: сотрудники и члены КПРФ и чиновники, привлеченные со стороны. Алашкевич относится ко второй группе. Коммунисты всячески стараются „выжить“ ее из правительства. В связи с этим аудиозапись, на которой она некорректно общается с гражданами, и была „слита“ в СМИ. Не секрет, что запись отправил в несколько изданий сотрудник губернаторской пресс-службы, который также работает в обкоме КПРФ. Его уже отстранили от должности, сейчас идет „разбор полетов“», — отметил собеседник агентства.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Ирины Алашкевич. Собеседница резко высказалась о пострадавших от паводка в Тулуне. Женщина назвала их «быдлом» и «бичами».

Между тем в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения в Тулуне, потребовали отправить Алашкевич в отставку. Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о начале служебного расследования в связи с появлением данной аудиозаписи, а сама чиновница отправлена в отпуск.

В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.

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