Стало известно, кто стоит за скандалом с чиновницей, назвавшей иркутчан «быдлом» и «бичами»

Скандал вокруг оскорбительного высказывания главы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич в адрес пострадавших от паводка жителей Тулуна может быть связан с интригами в региональном правительстве. Об этом «URA.RU» сообщил источник в областном кабмине.
«Эта история — следствие интриг в окружении иркутского губернатора Сергея Левченко. В его команде есть две группы: сотрудники и члены КПРФ и чиновники, привлеченные со стороны. Алашкевич относится ко второй группе. Коммунисты всячески стараются „выжить“ ее из правительства. В связи с этим аудиозапись, на которой она некорректно общается с гражданами, и была „слита“ в СМИ. Не секрет, что запись отправил в несколько изданий сотрудник губернаторской пресс-службы, который также работает в обкоме КПРФ. Его уже отстранили от должности, сейчас идет „разбор полетов“», — отметил собеседник агентства.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Ирины Алашкевич. Собеседница резко высказалась о пострадавших от паводка в Тулуне. Женщина назвала их «быдлом» и «бичами».
Между тем в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения в Тулуне, потребовали отправить Алашкевич в отставку. Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о начале служебного расследования в связи с появлением данной аудиозаписи, а сама чиновница отправлена в отпуск.
В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.