Трамп ответил, пригласит ли Путина на G7 в США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность участия России на встрече G7 в Америке в 2020 году. Об этом он заявил на полях саммита во французском Биаррице перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном.
«Трамп заявил, что „вполне возможно“, что [президент России Владимир] Путин может быть приглашен на следующий [саммит] G7», — цитирует Bloomberg премьера Великобритании. При этом Трамп отметил, что не знает, вернется ли в итоге РФ в формат встреч «группы семи».
Ранее Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон выступали с заявлениями, что приглашение России на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл. Источник в Белом доме сообщил, что Россия должна сама официально попросить вернуться в клуб G8, чтобы члены международного клуба смогли проголосовать за ее возвращение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение России в «большую восьмерку», заявлял, что это не является самоцелью для Кремля, так как для РФ предпочтительнее формат «двадцатки», в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран.