Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7

Алексей Пушков уверен, что члены Еропейского совета не прислушаются к мнению Дональда Туска Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Предложение Туска (глава Европейского совета — прим. ред.) пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах „семерки“ эту странную идею оставили без внимания», — отметил сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году. Глава США Трамп поддержал эту идею. Однако позже глава Европейского совета Дональд Туск выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на саммит в качестве гостя Украину.