Хозяев собак, напавших на людей, предложили отправлять в колонию

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, хозяин которой выгуливал ее не по правилам. Соответствующее письмо Аманлиев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Если опасная собака (порода которой включена в специальный перечень) гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории и напала на человека, хозяин должен нести ответственность в виде штрафа или лишения свободы, предложил Аманлиев. В частности, если человеку был причинен легкий вред здоровью, нападение должно наказываться штрафом до 200 тысяч рублей и ограничением свободы до шести месяцев, передает RT.
За вред средней тяжести Аманлиев предложил наказывать штрафом до 400 тысяч с ограничением свободы до одного года или обязательными работами до 250 часов. За причинение тяжкого вреда здоровью общественник предлагает наказывать лишением свободы до трех лет, за смерть пострадавшего от собаки — лишением свободы до пяти лет.
Автор письма также напомнил, что, несмотря на существующую норму, наказание за выгул опасной собаки без поводка и намордника отсутствует. Как писало «URA.RU», в середине августа Аманлиев предложил ввести штрафы за эти нарушения в размере 30—50 тысяч рублей, а также административный арест или исправительные работы.