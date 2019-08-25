Теодор Курентзис хочет увезти Дягилевский фестиваль из Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов улетел в Санкт-Петербург на встречу с бывшим художественным руководителем театра Теодором Курентзисом.

«На встрече будут обсуждаться вопросы контракта господина Курентзиса как главы Дягилевского фестиваля», — сообщил Борисов в интервью «Коммерсант-Прикамье». На момент публикации новости корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно дозвониться до Борисова.

Ранее министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский заявил, что для Курентзиса готовят проект контракта по руководству Дягилевским фестивалем. Текст соглашения планировалось закончить до 25 августа.

20 августа было последним рабочим днем Курентзиса на посту худрука Пермского оперного театра после восьми лет работы. Музыкант покинул должность из-за разногласий с краевыми властями. После увольнения Курентзис заявил, что с 2021 года международный многожанровый Дягилевский фестиваль (который дирижер курирует с 2012 года) будет проходить в Париже. В Министерстве культуры Пермского края в ответ отметили, что бренд — Дягилевский фестиваль — принадлежит Пермскому театру оперы и балета, руководителем которого Курентзис больше не является.