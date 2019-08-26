Губернатор Пермского края улетел в Москву с докладом о «суперпроекте»

Губернатор Пермского края Максим Решетников проведет несколько дней в Москве, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. 26 августа он примет участие в совете научно-образовательных центров (НОЦ) и выступит с докладом о пермском НОЦ, создание которого, как и других «суперцентров» страны, поручил президент Владимир Путин.
«26 августа проект развития научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» в Прикамье представит губернатор Максим Решетников. Заседание пройдет в Московской школе управления Сколково», — сообщили «URA.RU в пресс-службе Решетникова. Доклад заслушают вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Всего доклады представят пять субъектов Федерации, которые в рамках национального проекта «Наука» создали пилотные научно-образовательные центры.
27 августа Решетников посетит международный авиационно-космический салон МАКС, где у главы региона запланирован ряд встреч и переговоров, сообщили в его пресс-службе. С 28 августа губернатор будет в Перми.
«URA.RU» рассказывало, что правительство страны готово раздать деньги пяти центрам (в том числе Пермскому краю и Тюменской области), которые создаются по указу президента страны Владимира Путина. В апреле 2019 года Решетников уже презентовал в Москве будущий НОЦ «Рациональное недропользование».