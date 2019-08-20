Властям Златоуста запретили сносить газопровод, из-за которого митингуют горожане

Газопровод в поселок Закаменский, ставший объектом раздора властей Златоуста и подрядчика, не будет снесен. Мэрия получила указание запустить объект в эксплуатацию, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области.
«Вопрос на контроле в правительстве и у вице-губернатора Сергея Шаля. Он поручил устранить замечания и ввести объект в эксплуатацию. В пятницу пройдет совещание, где доложат о проделанной работе и выполнении поручения», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора.
Златоустовцы два года митингуют, требуя завершить газификацию Закаменки, с проблемами которой разбираются силовики. Власти города апеллируют к выводам экспертизы о нарушениях при строительстве. Подрядчик считает, что главным препятствием является личная вражда с мэром Вячеславом Жилиным.
Депутат горсобрания и соучредитель строившего газопровод ООО «Златоустгазстрой» Гамалетдин Агзамов заявил «URA.RU», что к нему попал проект письма главы Златоуста к врио губернатора Алексею Текслеру с предложением снести «опасный» газопровод. В пресс-службе мэрии назвали текст «фейком».
Но, как сообщил «URA.RU» Агзамов, 20 августа на встрече с людьми градоначальник вновь заговорил о сносе газопровода. «Мы зафиксировали четыре повреждения, но можем исправить их в течение недели», — добавил он. «Жители единогласно поддержали предложение главы, что Агзамов подает газ по имеющемуся газопроводу. После чего работает с городом в судах по оплате работ», — ответили на это в мэрии.