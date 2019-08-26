Продажу алкоголя в отделениях «Почты России» признали опасной для маленьких городов

«Почта России» до 2027 года расширит перечень услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Идея продажи алкоголя в отделениях «Почты России» является опасной для небольших населенных пунктов. По мнению директора института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в маленьких городах модернизация почтовых пунктов значительно упростит доступ населения к алкоголю.

«Есть городки, где кроме почты, отделения полиции и мэрии почти ничего нет. Получается, что в единственной точке, где пересекаются транспортные артерии, де-факто появится магазин, торгующий спиртным. Хотя изначально алкомаркеты как раз-таки создавались для „выноса“ этой продукции подальше от людей», — отметил Журавлев в беседе с «URA.RU». Эксперт предполагает, что за идее «Почты России» может стоять желание забрать под себя часть алкогольного рынка.

В свою очередь автор проекта All Economics Антон Шабанов считает, что идея модернизации пунктов России может оказаться правильной, но только если основной упор будет сделан на доступность основных услуг. «Соперничать с алкомаркетами „Почта России“ точно не сможет. Хотя бы из-за ограниченной продуктовой линейки и недостатка торговых площадей», — уверен экономист.

Ранее стало известно, что «Почта России» намерена запросить 85 млрд рублей на модернизацию своих отделений. По оценкам компании, в «Центры притяжения» за 2020—2027 годы должно превратиться более 80% пунктов. В отделениях, согласно идее, будут продаваться продукты, лекарства и алкоголь.