26 августа 2019

Частным компаниям разрешат добычу нефти и газа в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, далур, добыча урана, буровая установка
Пока у нефтегазовых гигантов есть запасы на материке, они не заинтересованы в разработке шельфаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ намерено разработать законопроект о стимулировании разработки арктического шельфа. На совещании вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа в числе различных мер обсуждался и допуск частных компаний к самостоятельному освоению морских участков.

«Сейчас только „Роснефть“ и „Газпром“ могут получать лицензии на участки на шельфе, частные же компании могут быть лишь их миноритарными партнерами», — сообщает «Коммерсант». Монополия госкомпаний на работу на шельфе была введена в 2008 году, однако уже в 2016 году Минприроды РФ ввело бессрочный мораторий на предоставление шельфовых лицензий — по уже выданным обязательства исполнены не были.

Эксперты издания сомневаются в том, что разработку шельфа удастся ускорить за счет частников. Во-первых, наиболее привлекательные лицензии уже разобраны, а во-вторых, есть риск убыточности в условиях санкций и низких цен на углеводороды.

Ранее о задержках в освоении шельфов президенту России Владимиру Путину сообщил зампредседателя правительства по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев. По мнению вице-премьера, «Газпром» и «Роснефть», имеющие на суше запасы нефти и газа на десятки лет, не заинтересованы в разработке месторождений в Арктике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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