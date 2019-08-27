Частным компаниям разрешат добычу нефти и газа в Арктике

Правительство РФ намерено разработать законопроект о стимулировании разработки арктического шельфа. На совещании вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа в числе различных мер обсуждался и допуск частных компаний к самостоятельному освоению морских участков.
«Сейчас только „Роснефть“ и „Газпром“ могут получать лицензии на участки на шельфе, частные же компании могут быть лишь их миноритарными партнерами», — сообщает «
Эксперты издания сомневаются в том, что разработку шельфа удастся ускорить за счет частников. Во-первых, наиболее привлекательные лицензии уже разобраны, а во-вторых, есть риск убыточности в условиях санкций и низких цен на углеводороды.
Ранее о задержках в освоении шельфов президенту России Владимиру Путину сообщил зампредседателя правительства по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев. По мнению вице-премьера, «Газпром» и «Роснефть», имеющие на суше запасы нефти и газа на десятки лет, не заинтересованы в разработке месторождений в Арктике.