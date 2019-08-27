Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Сегодня значительная часть пенсионеров добивается выплаты компенсаций через суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ предложило частично оплачивать проезд за границу для пенсионеров и инвалидов, работавших на Крайнем Севере. Соответствующий законопроект, направленный на сокращение числа обращений пенсионеров в суды, направлен на рассмотрение Госдумы.

«Принятие [закона] обеспечит равные возможности для <…> пенсионеров на получение гарантируемой <…> компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года независимо от <…> избранного пенсионером места отдыха», — говорится в пояснительной записке к документу, зарегистрированному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) раз в два года компенсирует пенсионерам проезд к месту отдыха, если оно не находится за границей. Однако 99% обращений льготников в суды заканчивается тем, что фонд частично выплачивает им компенсации и на заграничный отдых.

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу. Верхний предел размера компенсаций остается прежним — место в плацкартном вагоне поезда, билет эконом-класса на самолет, каюта третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского.