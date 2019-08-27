26 августа 2019

«Союз» с роботом «Федором» смог пристыковаться к МКС лишь со второй попытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая трансляция стыковки «Союза» с МКС велась в Центре управления полетамиФото: Роскосмос, Twitter

Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). За второй попыткой стыковки «Союза МС-14» наблюдал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Корабль „Союз МС-14“ успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В момент стыковки, которая прошла на несколько минут быстрее запланированного, МКС пролетала над Китаем. Космический корабль доставил на станцию почти 670 килограммов сухих грузов.

Как писало «URA.RU», 24 августа «Союз МС-14» с созданным на Южном Урале человекоподобным роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС. Ранее предполагалось, что «Федор» будет работать на Международной космической станции около десяти дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
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