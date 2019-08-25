Приведет ли нестыковка с МКС к затоплению корабля?

Стыковку корабля с МКС в автоматическом режиме проводит специальная система сближения Фото: Роскосмос

Космонавт, Герой России Михаил Корниенко подробно прокомментировал неудачную попытку стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС). Летчик в интервью корреспонденту «URA.RU» подробно рассказал, как происходит стыковка и будут ли «топить» робота «Федора».

Михаил Корниенко дважды находился в космосе. В полетах он провел почти полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автоматическая стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту 24 августа закончилась неудачей. В качестве причин назвали «ранее не встречавшиеся колебания» и неполадки в работе системы сближения «Курс». Повторная стыковка запланирована на 27 августа.

— Михаил Борисович, как человек, который дважды летал в космос в качестве бортинженера, скажите, что именно могло произойти 24 августа? С чем связана неудача?

— Я бы не назвал это неудачей. Это — разновидность расчетной НшС (нештатной ситуации), контролируемая и вполне поправимая, такое периодически происходит.

Площадь МКС большая, там много солнечных батарей, много радиаторов, системой стыковки корабля управляет автоматическая система сближения «Курс». Сигнал рефлектирует, и иногда происходит сбой, ничего в этом страшного нет. В таких случаях экипажу приходится брать управление на себя — это касается и грузовых, и пилотируемых кораблей.

— Тестируется ли на Земле процесс стыковки?

— Он происходит уже в космосе. Весь процесс идет на телеметрию и видео. На Земле есть видео-картинка, все параметры корабля, параметры системы «Курс».

— В безопасности ли при таких ситуациях космонавты на МКС?

— Безопасность станции в приоритете. Если корабельный компьютер понимает, что какие-то параметры стыковки выходят за пределы нормы, включается система автоматического отвода корабля. Борт отходит на безопасное расстояние (300 метров) и висит рядом со станцией до выяснения причин. Это нормально.

— Скажите, может ли в таких случаях быть принято решение об отмене стыковки?

— На мой взгляд, это наименее вероятный исход событий. После выяснения причин будет повторная попытка стыковки. Я думаю, удачная.

— СМИ сообщали, что в случае неудачи во время второй стыковки «Союз» могут затопить. Насколько это реально?

— В случаях, когда СМИ ссылаются на каких-то экспертов, как правило, это — эксперты «диванные», которых очень много. Нормальные специалисты рекомендаций и комментариев в этом плане не дают.

— Случалось ли такое, чтобы корабль был затоплен?

— Было, но не из-за нестыковки. Когда я летал, у грузового корабля при отделении от третьей ступени произошла авария. Были чисто технические причины, произошел взрыв. Корабль просто сошел с орбиты и сгорел.

Но когда корабль на орбите на 400 километрах рядом с МКС висит живой, здоровый, его топить? Я такое себе слабо представляю.

— Могут ли вернуть на Землю «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту?

— Теоретически можно.

— А корабли вообще возвращают?

— Частично. Пилотируемый корабль состоит из трех отсеков, один из них возвращается на Землю вместе с экипажем.

— В последнее время довольно часто появляется информация о неполадках в космической отрасли — то авария на ракете-носителе «Союза-ФГ», из-за которой экипаж на «Союз МС-10» не смог выйти в открытый космос осенью прошлого года, то трещины в бортовом отсеке, из-за которых возникла утечка кислорода. Как думаете, с чем это связано? Можно ли назвать это следствием изменений в отрасли?

— Аварии случаются у всех — у китайцев, американцев, европейцев, у нас. Чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа. Не надо искать черную кошку в темной комнате, ведь поводов для инсинуаций нет. Бывают аварии, никто их не скрывает, причины находятся, выводы делаются. Это нормальный путь развития.