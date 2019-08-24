Космический корабль с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС

Корабль с уральским роботом завис у Международной космической станции (фото из архива) Фото: spacePD

Космический корабль «Союз МС-14» с созданным на Урале человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом журналистам сообщили в Центре управления полетами.

«Корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров и завис. Затем он начал отход до дистанции 102 метров», — передает сообщение центра РИА «Новости».

«Союз МС-14» стартовал с Байконура 22 августа. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «Федор» должен был работать на МКС до начала сентября. Подразумевалось, что роботом будет управлять российский космонавт Александр Скворцов, уточняет агентство Nation News.

Антропоморфный робот «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработан на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.