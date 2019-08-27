В России произошел всплеск опасной болезни

В России за последние пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Причиной распространения этой болезни называют образ жизни граждан. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.
«В 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек», — цитирует RT итоги исследования ведомства. По итогам минувшего года регионом с наиболее высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом в РФ стала Псковская область. Также в лидеры попали Тульская, Ивановская, Орловская области и Карелия. Реже всего сахарным диабетом болеют в Дагестане.
По мнению экспертов, россияне стали чаще болеть сахарным диабетом из-за своего образа жизни: зачастую граждане переедают, снижают физическую нагрузку или вообще перестают заниматься спортом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что малоподвижный образ жизни приводит к раку и диабету. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем Facebook. «25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности», — отмечал высокопоставленный федеральный чиновник. Он, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, также напомнил, что 6% смертей в мире связаны с отсутствием физических нагрузок. По мнению Салагая, активность является неотъемлемой частью жизни человека. При этом организм нельзя перегружать, потому что это может привести к травмам.