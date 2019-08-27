Миллиардер Вексельберг избавляется от части бизнеса

Олигарх Виктор Вексельберг решил продать свои активы в сельском хозяйстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский миллиардер Виктор Вексельберг принял решение выйти из бизнеса по выращиванию в теплицах овощей. Соответствующее ходатайство в ФАС России уже подала подконтрольная олигарху ГК «Ренова».

«„Ренова“ выходит из компании „Теплицы регионов“, поскольку эта инвестиция для нее больше не является приоритетной и профильной», — отмечает РБК со ссылкой на представителей холдинга Вексельберга. Компанию, вокруг которой миллиардер планировал выстроить свой сельскохозяйственный бизнес, продадут фирме «Долина овощей».

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад: в феврале позапрошлого года ГК объявила о желании построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия. Тогда Вексельберг на форуме в Сочи подписал соглашения о намерениях со Свердловской областью, Коми, Пермским краем и Чувашией. Однако эти планы в итоге так и остались нереализованными.

В июне Вексельберг заявил, что с введением США антироссийских санкций в его жизни начался «тотальный кризис». Бизнесмен также усомнился в своих возможностях. «Для меня это [санкции] тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация… Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» — говорил Вексельберг в интервью Financial Times. Он отмечал, что за решением минфина США включить его фамилию в санкционный список стоит «что-то еще», кроме контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.