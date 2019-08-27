В Тюменской области пытаются признать выборы мэра незаконными

Новым главой недовольны из-за того, что он заставляет работать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тобольский городской суд перенес рассмотрение дела о выборах мэра Тобольска с 27 августа на 4 сентября. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда. Истцом по делу выступает экс-кандидат на должность главы города Лариса Шакурова, которая утверждает, что новый градоначальник Максим Афанасьев был выбран на свой пост с нарушениями.

По мнению Шакуровой, которое приводит Park72.ru, при выборах Афанасьева «имел место сговор группы лиц с целью назначения главой города „очередной марионетки“, человека, не заинтересованного в интересах тоболяков, их безопасности, экономической и социальной защищенности». Иск подан против правительства Тюменской области, городской думы Тобольска и конкурсной комиссии, выбиравшей мэра. Причина переноса рассмотрения дела не называется.

Политолог Андрей Шуклин считает, что Шакурова скорее всего действует в интересах местных элит, недовольных активностью Афанасьева на посту мэра. «Вряд ли она действует в одиночку. Известно, что новым главой недовольны из-за того, что он заставляет работать. При этом самому Афанасьеву ничего не грозит — его поддерживает губернатор Александр Моор, который уверен, что градоначальник совершит мощный апгрейд Тобольска», — заявил эксперт.

Мэра открыто поддерживают в соцсетях. «Нормальный мужик сидит сейчас, зачем воду баламутить», «Народ рад, что городом занялись, Афанасьев намного больше делает для города, нежели сами жители», «Да ей (Шакуровой — прим. ред.) завидно», — такие комментарии оставили тоболяки под постом о начале судебного разбирательства в паблике «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативный комментарий от Шакуровой не удалось — агентство направило ей письменный запрос.