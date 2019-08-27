Экономист усомнился в добровольности новой системы накопительных пенсий

Взносы в негосударственные пенсионные фонды будут добровольно-принудительными, считает эксперт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Взносы в негосударственные пенсионные фонды в ходе новой реформы накопительных пенсий, которую собираются провести российские власти, скорее всего, будут носить «добровольно-принудительный» характер. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«Любая дискуссия относительно накопительной части пенсии после того, как ее заморозили 5 лет назад, вызывает у меня искреннее недоумение. Государство наше, к сожалению, просто изъяло у граждан несколько сотен миллиардов рублей. После этого оно повысило пенсионный возраст, — сказал он. — Сейчас же оно собирается в якобы добровольном порядке (а я уверен, что порядок будет добровольно-принудительным) предлагать людям платить взносы в НПФ (негосударственные пенсионные фонды — прим. ред.), которые зачастую имею непосредственное отношение к госкомпаниям и высокопоставленным чиновникам. Такие намерения мне кажутся удивительными».

Исаев считает необходимым кардинально реформировать пенсионную систему страны. «Прежде всего, нужно понизить пенсионный возраст, так как, согласно Конституции, именно государство несет ответственность за социальную стабильность. Но, боюсь, что наше государство не способно пойти на это, так как оно не готово занимать социальной защитной населения в угоду поддержания стабильности нынешней государственной экономики», — уточнил экономист.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев раскрыл главный параметр новой системы накопительных пенсий. Он уверяет, что взносы в НПФ будут для россиян исключительно добровольными.