26 августа 2019

«Новости „URA.RU“ работают!» Дело уральского врача-гинеколога, которого судили за помощь пациентке, забраковали в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение дела прокурору адвокаты считают большой победойФото: «URA.RU»

Суд города Новая Ляля (Свердловская область) решил вернуть на доследование дело врача-гинеколога Олега Баскакова, которого судили за то, что он дал больному запрещенные препараты. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат подсудимого Георгий Краснов.

«После исследования всех доказательств судья по собственной инициативе вышел с предложением вернуть дело прокурору, — рассказал агентству адвокат. — Мы поддержали это, прокуратура тоже. Меру пресечения для моего подзащитного также отменили». Ранее Баскаков находился под подпиской о невыезде.

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По мнению адвоката, судья нашел весьма весомые основания, чтобы отправить дело врача на доследование. «Суд установил, что у врача не было умысла на сбыт, но зато имелись все основания чтобы назначить пациентке эти препараты», — пояснил Краснов. Также адвокат предположил, что не последнюю роль сыграл и общественный резонанс вокруг этого дела.

В марте 2018 года единственный в Новой Ляле гинеколог Олег Баскаков распорядился дать пожилой пациентке с сильными болями трамадал и сибазон, оставшиеся у него послед смерти его матери. Раньше этим лекарства можно было свободно купить в аптеке — сегодня они включены в списки сильнодействующих и психотропных препаратов. Коллеги-медики «настучали» на врача, после чего его задержала полиция и возбудила дело. Баскакову грозило до 8 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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