Россиян предупредили о риске потерять пенсии, несмотря на новую накопительную систему

Против россиян сыграют «серые» зарплаты и сложная система рассчета пенсионных баллов Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Помимо реформы накопительной пенсии россияне могут столкнуться с другой «пенсионной» проблемой. Огромному количеству граждан в ближайшие годы не будет хватать баллов для начисления пенсионных выплат, считает доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Согласно действующей системе, вы копите не деньги, а баллы. Кроме того, вы накапливаете пенсионный стаж. Стоимость пенсионного балла действительно устанавливает правительство, индексируя его на уровень инфляции», — пояснил эксперт в разговоре с «URA.RU». По его словам, случаи, когда людям при наступлении пенсионного возраста не хватало баллов, уже не единичны. В таком случае начисляется минимальная социальная пенсия. По оценкам эксперта, количество таких людей будет только увеличиваться: «Многие работают в сером секторе экономики, получая деньги неофициально. Некоторые получали минимальную заработную плату. Кроме того, может не хватить стажа — если женщине в 60 лет не хватает двух лет стажа, то она их, конечно, никогда не доберет».

Смирнов полагает, что необходимо вернуться к системе образца 2002 года — тогда пенсия человека напрямую зависела от уровня его официальной зарплаты: чем больше последняя, тем выше вознаграждение на заслуженном отдыхе. «Сейчас же начисление пенсии завязано на среднюю заработную плату в стране. Балльная система не привела к резкому увеличению размера пенсий — она сейчас находится на уровне 14 тысяч рублей», — сказал Смирнов.

Ранее на федеральном уровне развернулась дискуссия о реформе накопительной пенсии. Во вторник, 27 июля, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что главным параметром новой системы станет добровольное желание граждан на участие в ней. По мнению экономиста Никиты Исаева, предложение правительства выглядит сомнительным — есть опасения, что граждане будут делать вклады «в добровольно-принудительном порядке».