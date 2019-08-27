Путин и Эрдоган пообщались с российскими космонавтами на орбите. ВИДЕО

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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Российский и турецкий лидеры поговорили с работающими на МКС космонавтамиФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире пообщались с космонавтами, работающими на МКС: Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Общение российского и турецкого лидеров с космонавтами произошло в павильоне Роскосмоса, представленном на выставке МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Перед общением с космонавтами президент осмотрел экспозицию группировки российских спутников, в том числе тех, которые будут отправлять на Луну в 2021 году.

Также в ходе общения Путина и Эрдогана прозвучало предположение, что турецкий космонавт может присоединиться к российским космонавтам в подготовке к совместному полету. Правда, каких-то конкретных договоренностей по этому поводу пока не достигнуто.

МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия свои разработки презентуют более 800 компаний. Ранее сообщалось, что взлетающий самолет «Уральских авиалиний» заглушил слова приветственной речи президента Турции Реджепа Эрдогана на открытии Международного аэрокосмический салона (МАКС-2019).

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