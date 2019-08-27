Владимир Путин похвалил космонавтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Успешная стыковка космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту в нештатной ситуации — это свидетельство высокого профессионализма космонавтов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, передает корреспондент «URA.RU».

«Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной», — отметил Путин во время телемоста с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым. «Вы (космонавты — прим.ред) блестяще справились с этой работой», — заявил президент. Глава государства выразил надежду, что дальше у «таких высококлассных специалистов» все пойдет «как по маслу». «Надеюсь, что и „Федор“ окажет вам необходимую помощь и поддержку», — добавил Путин.

27 августа корабль «Союз МС-14» с созданным на Южном Урале роботом «Федором» на борту пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции только со второй попытки, напоминает агентство Nation News. Первая стыковка была предпринята 24 августа. Она прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки, уточняет RT.