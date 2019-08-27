Минздрав проверил больницу в Ставрополье из-за массового увольнения травматологов

Министерство здравоохранения Ставропольского края провело проверку из-за сообщений СМИ о массовых увольнениях врачей травматологического отделения больницы в Пятигорске. В ведомстве опровергли эту информацию.
«В течение августа в медучреждении по собственному желанию сменили место работы три специалиста отделения травматологии, включая заведующего отделением. Претензии к руководству и работе не предъявлялись», — сообщили в пресс-службе минздрава.
Представители ведомства отмечают, что ситуация не сказалась на работе учреждения, поскольку освободившиеся должности заняли другие специалисты. «Городская больница продолжает работать в обычном режиме, а медицинские услуги оказываются в полном объеме», — уточнили в ведомстве.
В минздраве также отметили, что в регионе следят за уровнем зарплаты врачей. «В настоящий момент соотношение среднемесячной заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности составляет в крае более 200%. Это более 50 тысяч рублей», — подытожил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Ранее появилась информация, что травматологи в Ставропольском крае якобы массово уволились из больницы из-за условий работы и низкой оплаты труда. Эту историю быстро связали с аналогичной ситуацией в Нижнем Тагиле, где в конце июля уволились все хирурги Демидовской больницы. Врачи назвали причиной увольнения низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.