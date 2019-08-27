После хирургов Нижнего Тагила массово уволились травматологи Ставрополья

После того, как хирурги больниц Нижнего Тагила массово написали заявления об увольнении, аналогичный случай произошел в Ставропольском крае. Заявления об увольнении написали все врачи-травматологи во главе с заведующим отделением Романом Алфимовым из ЦГБ Пятигорска.
«Роман Александрович у нас больше не работает, он уволился вместе со всеми своими коллегами. Врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы», — сообщили «URA.RU» в ЦГБ Пятигорска.
В министерстве здравоохранения Ставропольского края отказались по телефону комментировать массовое увольнение травматологов и попросили прислать запрос, который и был отравлен.
В конце июля уволились все хирурги Демидовской больницы Нижнего Тагила. После них написали заявления об уходе хирурги ГКБ №1. Думают об увольнении хирурги ГКБ № 4, на которых теперь пала тройная нагрузка. Врачи называют причиной увольнения низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.
Разразившийся скандал дошел до Кремля, из-за чего глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.