После хирургов Нижнего Тагила массово уволились травматологи Ставрополья

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, медицина, врач, больница
Российские врачи продолжают массово увольнятьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

После того, как хирурги больниц Нижнего Тагила массово написали заявления об увольнении, аналогичный случай произошел в Ставропольском крае. Заявления об увольнении написали все врачи-травматологи во главе с заведующим отделением Романом Алфимовым из ЦГБ Пятигорска.

«Роман Александрович у нас больше не работает, он уволился вместе со всеми своими коллегами. Врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы», — сообщили «URA.RU» в ЦГБ Пятигорска.

В министерстве здравоохранения Ставропольского края отказались по телефону комментировать массовое увольнение травматологов и попросили прислать запрос, который и был отравлен.

В конце июля уволились все хирурги Демидовской больницы Нижнего Тагила. После них написали заявления об уходе хирурги ГКБ №1. Думают об увольнении хирурги ГКБ № 4, на которых теперь пала тройная нагрузка. Врачи называют причиной увольнения низкую зарплату и отсутствие социальной защищенности.

Разразившийся скандал дошел до Кремля, из-за чего глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.

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