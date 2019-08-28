Для учителей составили кодекс этики поведения в соцсетях

Минпросвещения и учительский профсоюз разработали регламент поведения педагогов в интернете и социальных сетях. Документ уже разослали для ознакомления в регионы.
В кодексе, с которым ознакомились «Известия», прописано, что учителя обязаны воздержаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». В документе разъясняется, что на страницах педагогов в соцсетях запрещена порнография, описание способов самоубийств, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, использование нецензурной лексики и так далее.
Кстати, разработчики кодекса отказались ограничивать учителей в размещении фотографий в купальниках.
В целом для учителей появилось послабление в одежде. Если раньше педагог был обязан «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь разработчики кодекса советуют «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».
О необходимости разработки новой редакции кодекса заговорили после того, как алтайская учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы после публикации в соцсети фотографии в закрытом купальнике. В поддержку педагога многие коллеги опубликовали на своих страницах в соцсетях снимки в купальниках. История получила общественный резонанс. Власти педагога поддержали: депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что фотографии стали лишь поводом для увольнения, глава алтайского минобразования Максим Костенко заявил, что такие учителя, как Кувшинникова, то есть пропагандирующие здоровый образ жизни, нужны российским школам.