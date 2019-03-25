Онищенко и министр вступились за учительницу, уволенную за фото в купальнике

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предположил, что фото в купальнике, опубликованное на личной странице во «ВКонтакте» барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, стали лишь поводом для ее увольнения из школы.
«У директора гимназии явно были и другие мотивы, чтобы уволить педагога. Но это не тот повод», — приводит агентство Nation News слова Онищенко. Он также добавил, что негативная реакция на фото учительницы со стороны руководства школы может быть обусловлена консервативными традициями, сохранившимися в регионе.
Вместе с тем на сторону Татьяны Кувшинниковой встал глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко. По его мнению, современным школам нужны такие педагоги, как Кувшинникова, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни. «Она пропагандирует исключительно здоровый образ жизни, поддерживает здоровье», — цитирует Костенко «Национальная служба новостей». Чиновник отметил, что он проконтролирует, чтобы Татьяна не осталась без работы.
Женщина, преподававшая в барнаульской школе русский язык и литературу, лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Педагог опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция в поддержку зимней Универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы. Позднее учительница рассказала, что ее сын начал подвергаться травле со стороны ее бывших коллег-учителей.