Феномен: как раздевшиеся учителя создают новую сексуальную революцию

Сексуальное раскрепощение пугает россиян, а потому они становятся агрессивны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На наших глазах в России появляются новые нормы сексуальной культуры. В соцсетях становится все более популярным хэштег #учителятожелюди. Российские педагоги выкладывают под этим хэштегом свои снимки в купальниках и нижнем белье, защищая учительницу Татьяну Кувшинникову из Барнаула, которую уволили за публикацию снимков в спортивном купальнике у проруби.

Первой в поддержку Кувшинниковой выступила врач-педиатор из Кинешмы (Архангельская область) Анастасия Орлова. Она выложила в соцсети фотосессию в нижнем белье. По словам девушки, съемка никак не отражается на ее профессиональной деятельности, она компетентный специалист. «Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» — заявила педиатор.

Педиатр Анастасия Орлова взбудоражила интернет фотографиями в нижнем белье

Учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой повезло меньше: начальство не оценило ее снимок в купальнике в поддержку зимней Универсиады (Кувшинникова увлекается моржеванием). Подобные громкие истории можно наблюдать регулярно: в 2018 году за модельную фотосессию в купальнике уволили преподавателя из Омска Викторию Попову (позже стало известно, что девушка вернется на работу), в начале марта за обнаженный торс подвергся травле учитель из Перми.

Резкое неприятие такого поведения педагогов и врачей вызвано тем, что в общественном сознании заложен миф о сакральности этих профессий, говорит в беседе с «URA.RU» эксперт по коммуникациям Алена Август. «К ним предъявляются особые общественные требования. И это понятно: с одной стороны, это профессии, несущие базовые ценности. Но с другой — там работают такие же люди, как мы: они едят, ходят в туалет, занимаются сексом, курят и пьют алкоголь», — отмечает она.

Люди могут мечтать вырваться из навязанных им ролей, поясняет агентству психолог Ольга Твардовская. «Тут интересно, что значит для женщины желание делать такие фотографии. Почему ей важно таким образом самовыразиться, что она пытается этим заявить.

Может быть, она хотела, чтобы в ней увидели женщину, а не градусник», — говорит психолог.

«Интердевочка» открыл дорогу к сексуальной революции начала 90-х в России. Сейчас происходит новая волна сексуального раскрепощения Фото: Википедия

По мнению ведущего научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, критика масс в основном носит наигранный характер. «Люди, которые осуждают, сами позволяют себе все, что угодно, и иногда в тысячу раз больше. Это характерно для сложившейся у нас в стране политической культуры: наша страна не является христианской, но при этом распространено ханжество и лицемерие», — считает эксперт.

Твардовская объяснила, что сейчас можно наблюдать повторение истории. «В 90-е люди перестраивались в сторону сексуальной революции: такие фотографии воспринимались как смелость, вышел фильм „Интердевочка“. Сейчас же есть определенная тенденция на то, чтобы заняться морализацией», — полагает она. Психолог добавляет, что вскоре в обществе можно будет наблюдать соответствующие перемены.

«Люди хотят за что-то зацепиться, найти оплот. Есть определенная часть общества, которая хочет жить не в эпоху перемен, а там, где все понятно: врач лечит, учитель учит и так далее», — уточняет собеседница «URA.RU». Она подчеркивает, что потребность в безопасности — одна из базовых для человека, а когда люди ее не ощущают, страх может трансформироваться в нападки.

В случае с алтайской учительницей внимание можно было акцентировать на ее спортивном увлечении, а не голых ногах, говорят эксперты

По словам Бызова, в обществе зарождаются новые нормы поведения в сторону более активного раскрепощения, однако они не могут утвердиться из-за существенного разрыва между поколениями. «Если у сегодняшней молодежи активная сексуальная жизнь с 15-16 лет — даже не предмет обсуждения, то для советского человека первый половой акт был целым событием. Пожилые люди не понимают и не видят реальности, поэтому происходит такой разнобой», — поясняет социолог.

Август также делает акцент на разнице во взглядах: «В СССР даже расстегнутая пуговка на блузке учителя была недопустима, так как у учителя нет груди, нет фигуры, а есть только классный журнал. Сейчас же не считается предосудительным самим ученикам оценить ее новые туфли».

Август считает, что для равновесия к ситуации просто стоит изменить подход. «Учитель из Перми показывает накаченный торс? Это хороший пример для ребят. Учительница из Барнаула выкладывает фото в купальнике в поддержку зимнего плавания? Прекрасно, можно организовать секцию и записать туда детей. Важно понимать, что голые ноги — это просто голые ноги, не нужно всегда видеть в них секс», — заключает она.