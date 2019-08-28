27 августа 2019

Сотрудники Пенсионного фонда продавали персональные данные россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
От перехода из ПФР в НПФ россияне могли потерять доход от пенсий в размере 45 млрд рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.

Поводом для проверки стали массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ, пишет «Коммерсант». «Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017—2018 годов из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд рублей», — указывает издание. Прокуратура считает, что из-за этого россияне могли потерять инвестиционный доход в размере 45 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан. В связи с этим Генпрокуратура РФ разослала региональным прокурорам задание проверить частные фонды за 2017—2019 годы, а результаты работы предоставить до 6 сентября.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал «URA.RU», что россияне могут остаться без пенсий, если будут заключать договоры с НПФ, поскольку государство не отвечает за деньги в таких фондах. Так он прокомментировал уголовное дело о хищении 11 млрд рублей из ПФР.

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