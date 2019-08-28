Сотрудники Пенсионного фонда продавали персональные данные россиян

Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.
Поводом для проверки стали массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ, пишет «
По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан. В связи с этим Генпрокуратура РФ разослала региональным прокурорам задание проверить частные фонды за 2017—2019 годы, а результаты работы предоставить до 6 сентября.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал «URA.RU», что россияне могут остаться без пенсий, если будут заключать договоры с НПФ, поскольку государство не отвечает за деньги в таких фондах. Так он прокомментировал уголовное дело о хищении 11 млрд рублей из ПФР.